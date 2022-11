Policías de Aguachica, Cesar, estarían extorsionando y permitiendo microtráfico

Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, Cesar, denunció que en este territorio los policías estarían extorsionando expendios de drogas y negocios que no cuentan con los permisos correspondientes ante la Cámara de Comercio.

También manifestó el temor en la comunidad, ya que las autoridades no atienden las llamadas de emergencia, son permisivos con la venta de droga y acciones criminales.

En Sigue La W, Manosalva aseguró que “lamentablemente como alcalde me he visto sometido a estas situaciones en un municipio que está cansado de tanto atropello con la delincuencia, donde a plena luz se hacen atracos y la Policía no presta atención, a las personas lamentablemente les da miedo denunciar, porque temen por la vida de ellos, así como yo temo por mi vida al hacer esta denuncia”.

De igual forma, confesó que “muchas personas abren negocios sin permiso y claro es ahí cuando la Policía exige documentos y como no lo tienen piden un aporte para que los comerciantes puedan trabajar”.

“La corrupción no es de todos, pero sí hay muchos involucrados”, aseveró.

Por otro lado, reveló que, de acuerdo con las denuncias de los habitantes de Aguachica, algunos uniformados estarían pidiendo dinero a expendios de drogas para dejarlos operar en la ilegalidad.

“En los barrios marginados donde hay ollas, la comunidad me cuenta que los policías llegan entran reciben un regalito y se van, y no pasa nada. Pero allí siguen llegando jibaros y consumidores, no ha habido un apoyo por parte de quienes deben dar las facultades para uno hacer expropiación de estas viviendas ilegales”, añadió.