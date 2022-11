En 3 meses se estaría implementando el nuevo modelo de salud de Gustavo Petro

En diálogo con la W Radio, la ministra de Salud, Carolina Corcho, defendió la presentación del nuevo modelo de salud Preventiva y Predictiva; aseguró que esta es la gran discusión del siglo 21 del sistema de salud.

“El sistema de salud en Colombia lo ha realizado, pero de forma fragmentada, por ello queremos que esto se convierta en una política de estado”, indicó.

Corcho aseguró que el proyecto ya inició con 1.007 equipos territoriales integrado por médicos, enfermeras, psicólogos nutricionistas, que a través de un trabajo extramural van a la escuela, a las casas, al espacio público para hacer tamizaje a eso llamamos salud predictiva.

Para la ministra, la prevención tiene que ver con la detección temprana de la enfermedad y lo predictivo es trabajar con datos que permitan hacer un análisis de cómo está la población a nivel colectivo y cómo está a nivel individual e inclusive hacer prevención.

“Son 213 municipios en donde el MinSalud ha hecho un acompañamiento técnico para hacer un ajuste de estos equipos y un monitoreo con una analítica”, dijo.

Explicó que en este momento la atención primaria en salud la operan los entes territoriales y que lo que se busca es hacer las mejoras necesarias para fortalecer lo público en las regiones del país.

“Los modelos que hacemos hoy son muy abstractos escribimos un modelo con los más expertos, pero cuando vamos a Sincelejito pues ese programa escrito no funciona, porque las realidades son otras”, indicó.

Serán tres líneas de planes de choque, la Salud mental, mortalidad materno infantil y el tema del hambre y la desnutrición.

¿Qué pasará con las EPS?

Lo que lanzó ayer el gobierno de Gustavo Petro fue la primera etapa de la Política, “los equipos extramurales, busca descongestionar las urgencias porque podremos resolver los problemas en las casas o escuelas”.

Corcho explicó que, si los pacientes necesitan una atención más compleja, se utilizará el aseguramiento en salud, la idea es que el ciudadano entre a la red sin barreras de acceso, lo que estamos buscando es un principio complementario.

“La realidad de las EPS, es que la mayoría no cumple con las exigencias que el estado hizo. Cualquier gobierno que hubiese ganado tenía que solucionar este problema”, afirmó.

Corcho advirtió que, cuando se les hace un traslado masivo de pacientes, estas entidades ya no son buenas EPS porque no tienen la capacidad y reciben un montón de apologías que antes no tenían. “Por eso haremos la reforma a la salud. Ya habrá un debate legislativo amplio sobre la reforma a la salud”.

Para la ministra, este programa se implementó en la Alcaldía de Bogotá con éxito, pero tenía una limitación y el problema era cuando un enfermo se chocaba con la autorización de la EPS, ese era el problema. “Las redes son una cantidad de procesos que limitan los servicios”

Drogas La Rebaja

En este momento, el Gobierno está avanzando en un memorando de entendimiento entre la SAE y el MinSalud, para revisar qué es lo que realmente tiene esta empresa, “sabemos que tiene una planta de producción de medicamentos genéricos muy importante para la producción de innovación, también tenemos proyectos de producción nacional de vacunas. Hay una infraestructura que está en cada municipio del país y es una infraestructura que expende medicamentos, esos los vamos a adquirir para que la enfermera y el médico puedan formular allá”.

Cambio de exigencias para habilitación

Para la jefe de la cartera de Salud, el cambio ya se está viviendo, “queremos que a partir de la experiencia en ciudades y municipios se haga el monitoreo porque hoy el MinSalud tiene unas exigencias muy fuertes de habilitación, pero muy desajustadas respecto al territorios. Por ejemplo hay territorios muy pobres en este país en donde la comunidad construye un puesto de salud e inmediatamente la secretaria va y se lo cierra, porque no cumple normas de habilitación que ni siquiera se cumple en Bogotá eso es lo que vamos a replantear, pero eso será el resultado del monitoreo vamos a trabajar del territorio a Bogotá no al revés como siempre se ha hecho”.

