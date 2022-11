Se le salió la ciudad de las manos: concejal a W. Dau por inseguridad en Cartagena

El concejal de Cartagena Sergio Mendoza habló con W Fin De Semana sobre el incremento de la seguridad en la capital del Bolívar.

“Estamos bastante consternados. Es a ciudad con mayor aumento de homicidios por sicariato en el país. El problema de inseguridad es uno estructural. Gran parte de los jóvenes que están en el sicariato no tienen educación y no hay una real intervención integral. Hay muchas causas, pero aquí no hay una política pública”, indicó.

Ante dicha situación, Mendoza reveló que le pedirán al Gobierno Nacional un funcionario para que ayude a bajar la delincuencia y los asesinatos en la ciudad. Además, aseguró que al alcalde William Dau “se le salió de las manos” la ciudad.

“Ante el irrespeto, el chisme y la improvisación estamos exigiendo que desde el Gobierno Nacional nombre un funcionario porque se le ha salido de las manos la ciudad”, mencionó.

Asimismo, señaló que la eliminación del mototaxismo en Cartagena ha afectado a cientos de familias que se ganan la vida de esa forma.

Por otro lado, se refirió al problema de abuso y prostitución de menores en la ciudad, añadiendo la pérdida de empleo.

“Reamente están combatiendo los homicidios que hay atacando los establecimientos nocturnos. Restringir la rumba genera pérdida de empleo. La mayoría de los homicidios están ocurriendo en la mañana y no en los establecimientos”, indicó.

Asimismo, se refirió al caso del asesinato de un padre y su hija en Cartagena, en donde aseguró que uno de los grandes problemas de inseguridad es la disputa territorial de bandas criminales.

“La información que tenemos es que quien falleció era familia de un comerciante. Hay más de cuatro bandas criminales que se disputan el territorio de Cartagena (…). Estamos cansados de perder la vida de ‘angelitos’ que no tienen nada que ver”, aseguró.

“La ciudadanía está inconforme. Hay una total ineficacia del gobierno (local)”, agregó.