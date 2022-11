JEP hará audiencia a cementerios con medidas cautelares en Risaralda y Quindío

Los próximos 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo en Marsella esta audiencia pública con el objetivo de hacer seguimiento a las medidas cautelares que fueron impuestas desde el año pasado en 27 cementerios de Quindío y Risaralda, en los que se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Esta audiencia que adelantará la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se realiza porque pese al inventario que han entregado alcaldías y parroquias de ambos departamentos sobre cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR), la Sección estableció que la información sobre víctimas de desaparición forzada, no es clara ni precisa.

Según informes de la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas desaparición forzada y 1.388 víctimas indirectas, cifras que distan de las entregadas por Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Ministerio del Interior.

En esta audiencia y teniendo en cuenta las demandas de verdad que presenten las víctimas, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares o si ordena su levantamiento.

En Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.

Dicha audiencia se realizará en Marsella porque este municipio tiene uno de los mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero, y se presume que un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, que fueron arrojadas al río Cauca.