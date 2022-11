Gilinski vs. Sura: ¿vendieron o no la participación de Nutresa a los árabes?

Colombia

En medio de la disputa entre el Grupo Sura y Gilinski por la Oferta Pública de Adquisición que lanzó la empresa árabe IHC sobre Nutresa, el holding financiero señaló que el 10 de noviembre no hubo una sesión de la Junta Directiva de Grupo SURA en la que se decidió aceptar la OPA formulada por IHC para adquirir acciones de Grupo Nutresa.

“No estuvieron presentes cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva, quienes habían renunciado con efectos inmediatos antes de comenzar la sesión de Junta que estaba prevista”, dice Sura en un comunicado.

A esto agrega que las renuncias de cuatro directores fueron inscritas en el registro mercantil el mismo 10 de noviembre, asunto que se puede verificar en el certificado expedido por la Cámara de Comercio.

Pero además señala que Angela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa se negaron a escuchar el análisis legal del asesor jurídico independiente y externo de la Junta Directiva, sobre el asunto atinente a la falta de quórum deliberatorio y decisorio.

Seguidamente, Grupo Sura enfatiza que no hay un acta de la Junta de Grupo SURA.

“Incluso, la manifestación mediante la cual las directoras Lombana y Tafur se nombran a sí mismas como presidente y secretaria de la Junta, respectivamente, no tiene efectos; y, además, reconoce que no estaba el presidente de la Junta Directiva porque había renunciado. La Sra. Lombana utiliza, exactamente, estas palabras: ‘Teniendo en cuenta la renuncia del doctor Santiago, pues no puede ejercer como presidente de esta sesión de la junta directiva, yo como vicepresidenta asumiría la presidencia, y por supuesto el secretario continuaría ejerciendo sus labores de secretario (…)’”.

De otro lado, este martes se dispararon las aceptaciones. IHC completa 7,65 millones de especies adquiridas, lo cual representa 5,35% del total a comprar por parte de este.

El plazo de la OPA irá hasta el próximo 18 de noviembre.