JEP niega amnistía a exguerrillera condenada por bomba contra Caracol Radio

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en decisión de segunda instancia dejó en firme el fallo que negó conceder amnistía, como pedía el abogado, a Yolanda Martínez ‘Yolis’, condenada por la bomba que el Frente 33 de las Farc detonó en la sede de Caracol Radio en Chapinero, Bogotá.

En la determinación, los jueces encontraron que la participación de Martínez consiguiendo los explosivos para el atentado terrorista, como integrante del extinto grupo armado y como afirmó el abogado de la compareciente, son conductas que no pueden ser objeto de amnistía, y por el contrario, deben ser investigadas al tratarse de una violación al DIH que dejó nueve civiles heridos y millones de pesos en daños materiales.

“Si bien es cierto que el atentado fue perpetrado a tempranas horas de la mañana –lo que puede ser indicativo de que los responsables del hecho buscaron respetar el principio de precaución–, lo cierto es que estuvo dirigido de forma exclusiva e intencional contra bienes de carácter civil y que fueron ilícitos el medio y método escogidos para perpetrarlo (carro-bomba) dado el carácter indiscriminado que tuvo en este caso y la capacidad para causar terror entre la población civil” sentenció la jurisdicción.

Así las cosas, los magistrados determinaron trasladar el expediente a la Sala de Reconocimiento, para ser incluido en el nuevo caso de la JEP sobre crímenes cometidos por las redes urbanas de las Farc (Caso 10), y allí, la exguerrillera (quien siempre ha alegado que solamente consiguió los explosivos) deberá responder por los hechos.

“...si la compareciente tuvo o no una participación determinante en el hecho delictivo –dado el rol que demostradamente cumplió– es un asunto que sin duda tendrá que ser valorado por la Sala al momento de establecer si puede ser considerada o no una “máxima responsable”, pero que no tiene incidencia en esta instancia procesal” se lee en la decisión conocida por La W.

En el fallo también se desechó lo dicho por el abogado de la exguerrillera, quien afirmó que “las pruebas del proceso penal demuestran que la detonación del carro bomba sólo causó lesiones físicas y psicológicas a “ocho” personas, además de cuantiosos daños materiales”, pidiendo un tratamiento menos lesivo para su defendida acusando que se ha incurrido en un “exceso” estos años.