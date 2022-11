La FIFA sí le ofreció trabajo a Ramón Jesurún: “me enaltece mucho”

La W conversó con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, desde la sede de la Conmebol en el Mundial de Qatar 2022, en donde se rinde un homenaje a Diego Armando Maradona, quien falleció hace dos años.

Para iniciar, se refirió al evento deportivo más importante del mundo, allí resaltó que “es un extraordinario Mundial, la organización impecable. El fútbol no deja de dar sorpresas, pero con el ánimo muy claro de que las selecciones sudamericanas por lo pronto, pasemos todos a octavos de final, y ojalá más adelante acceder a la gran final”.

En cuanto a la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, Jesurún indicó que fue un partido “raro”. Agregando que “nadie esperaba que Arabia Saudita fuera a hacer el papel que hizo, ese el Mundial, es solo la primera fecha de Argentina, seguramente sacarán la casta que nos tiene acostumbrados y reconfortarán su camino para llegar a la final”.

Por último, aseguró que todavía no sabe si se quedará hasta el final del Mundial. Y reveló en los micrófonos de La W que la FIFA le ofreció un puesto de trabajo.

“El que me ofrezcan puestos de trabajo a esta edad me enaltece mucho. Ese es un tema que está por ahí y vamos a ver. Por lo pronto no”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: