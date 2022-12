Usuarios de app de reservas turísticas On The Way denuncian estafas con inversiones

Usuarios de aplicación On The Way denuncian estafas con bonos turísticos

Las víctimas invirtieron en esas plataformas que les prometía una rentabilidad del 200% en 30 días. El dueño, quien dice ser coreano, habría amenazado de muerte a varios de ellos.

Una nueva aplicación tendría en vilo a más de 6.000 colombianos incautos que invirtieron su dinero en la plataforma On The Way. Los usuarios que se registran en la aplicación deben hacer reservas de atracciones turísticas para aumentar la popularidad de esos lugares y reciben dinero a cambio.

Para ingresar, deben invertir 50 dólares y les prometían una rentabilidad del 200% en 30 días. Además, por cada nuevo colaborador que vincularan a la plataforma, recibían 12 dólares adicionales.

Para darle más seguridad a los usuarios, la plataforma aseguraba que era “una gran comunidad mundial de viajes formada por Booking, conecta a usuarios reales con agencias globales como Booking, Agoda. Ctrip y otras agencias de viajes”. Así mismo, señalaban que la actividad era legal y estaba regulada por la Oficina del Controlador de la Moneda y que se registró como empresa en Texas, Estados Unidos; este último asunto La W pudo confirmar que es verdad.

Magda Silva conoció la aplicación por medio de un compañero de trabajo. “Ganabas un porcentaje por cada reserva y cuando ya tenías 100 dólares podías sacar los 50 dólares que invertiste y seguir trabajando el resto de dinero. Explicó que Andy, el supuesto coreano dueño de la plataforma, les dijo hace un par de semanas que invirtieran mucho por la plataforma estaba de aniversario y les prometió que si ingresaban 100 dólares en la plataforma ganarían 800 dólares.

Sin embargo, Andy desapareció, cerró el grupo de Telegram y los fondos de las personas que invirtieron ya no se pueden retirar y nadie les contesta.

David* fue otras de las víctimas y su caso es aún más dramático pes su mamá pidió 3 millones de pesos de préstamo en el banco para “invertirlo” en la plataforma. Los perdió.

“Al ver que era real, mi mamá lo que hizo fue sacar créditos para ayudar a la familia y prestarles de 50 o 100 dólares”, afirmó.

Por su parte, María* fue acusada de ser la creadora de esta plataforma y ella asegura que es una víctima más y que perdió mucho dinero.

Y es que Andy les pidió 77 dólares para convertirse en usuarios VIP y ahí sí poder retirar el dinero.

Con la voz entrecortada, afirmó en los micrófonos de La W que ella le reclamó por pedirles más dinero y él la insultó y me dijo: “para dejarte en paz tienes que depositar 3.000 dólares y te dejo reiterar tu dinero. Obvio yo no iba a depositar un peso más porque había perdido 1.000 dólares ahí”.

Tras ello, él envió sus fotos con palabras soeces, inculpándola y amenazándola de muerte. Ella interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

Esta plataforma se presenta como una división de Booking Holding, La W habló con esa compañía y confirmaron que no tienen nada que ver con On The Way.

