“Me siento tranquilo con lo que Dios me dio”: migrante de Yemen en Qatar

La W continúa en su cubrimiento especial desde el Mundial de Qatar 2022. En esta oportunidad llegó hasta una zona humilde en Doha para conversar con uno de los habitantes sobre la pobreza en ese país, en medio de los lujos y llamativos gustos en la Copa del Mundo.

En entrevista con este medio de comunicación, un migrante de Yemen, quien se dedica a conducir un taxi en Doha, aseguró que gana aproximadamente 1.200 reales y gasta muy poco dinero porque la familia con la que vive le dan la vivienda y la comida. “Yo dejo un poco de este dinero para mí, lo uso en el transporte público que es muy barato y me voy a lugares que son muy baratos, voy a disfrutar de esos lugares”.

Además, especificó que “para nosotros como musulmanes, el islam nos enseñó a mirar a la gente que son de estratos menores que el mío. No mirar a las personas que son estratos más altos. Gracias a Dios yo me siento satisfecho y tranquilo con lo que Dios me dio”.

Por otra parte, indicó que “como estamos viviendo en un país musulmán, el islam dice a los ricos que ven a los pobres. Muchas veces uno puede estar en la calle y de un momento a otro viene una persona a darte algo de dinero, no es poquito. Sin embargo, esto no es siempre, solo a veces”.

Escuche la entrevista completa a continuación: