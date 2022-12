Familias qataríes disfrutan de las playas: ¿qué actividades hacen?

En medio del cubrimiento del Mundial de Qatar de W Radio, la periodista Catalina Maya visitó una de las playas de Qatar. Allí entrevistó para La W a un hombre que iba acompañado de sus dos esposas.

Cabe resaltar que Catalina Maya no logró entrevistar a ninguna mujer, pues teniendo en cuenta que la periodista iba acompañada del traductor, los esposos de las mujeres aseguran que sus esposas no pueden hablar con otros hombres, ya que no es visto bien en la cultura.

Según el ciudadano qatarí entre las actividades que normalmente realizar cuando visitan las playas es compartir una comida cocinada por los hombres, jugar con los niños y las mujeres pueden caminar por la playa.

No obstante, ninguna luce trajes de baño cuando van a la playa.

De igual forma, el hombre señaló que, en medio del paseo por la playa, aprovechan para conectarse con Alá, dios del islam.