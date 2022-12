“La antidemocracia no se puede combatir con antidemocracia”: Petro

Luego de que el presidente Petro solicitara protección internacional para Pedro Castillo, presidente destituido de Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó también el actuar de Castillo e hizo un llamado a preservar la democracia.

Para el presidente colombiano se tiene que respetar “el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

Los mensajes confusos del presidente

Gustavo Petro en un hilo que escribió del tema en Twitter expresó que la “antidemocracia no se combate con antidemocracia”, lo que mostraba que el mandatario también reconoce que Castillo se equivocó.

Una defensa que no suma, pero sí resta confianza

La pregunta principal es cómo un gobierno en cabeza de un presidente que siempre ha dicho defender la democracia como Gustavo Petro hace la defensa a un golpista, ¿Por qué buscan que se vea cómo una víctima?

En Latinoamérica existe un común problema y es que ese negativismo aprovechado por odiadores está llevando a que los falsos profetas sean los que escriben la nueva historia. Han aprovechado las narrativas que solo mueven emoción. “Ojalá se caigan todos aquellos charlatanes que buscan acabar la democracia, esos con tinte dictatorial que no importa si son de derecha o izquierda, siempre llevan al fracaso”.

“Se equivocan en esa defensa líderes colombianos, ningún Golpe de Estado puede justificarse y ojo, los golpistas no son víctimas. No se equivoquen defendiendo el actuar antidemocrático de Castillo. La defensa de una ideología no puede cegar la defensa de la democracia, no puede llevar a ir en contra de las libertades”, dijo Catalina Suárez.