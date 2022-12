Alcalde de Cartagena denuncia presunto cobro de coimas en el DADIS

Al instalar un evento de conmemoración de la lucha contra la corrupción, el alcalde de Cartagena, William Dau, denunció el que sería un nuevo escándalo de corrupción al interior del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS.

La denuncia de Dau se conoce a una semana de la renuncia de su directora de Salud, Johana Bueno, quien en su carta de dimisión adujo problemas personales.

“No tengo las pruebas, por eso no acuso. Pero he sabido de entidades de salud que han estado llamando para decirles es que está lista para pagar tu factura, pero tienes que dar una comisión del 10% para el alcalde William Dau, tanto para fulanito y tanto para sutanita. Esa vaina sí me cabrio”, dijo Dau.

El mandatario indicó que ya están investigando, pero que ya sacó a varios funcionarios de sus cargos “porque no podía dejar administrando estos fondos a una persona que está altamente cuestionada”.

“Si alguno de ustedes tiene una empresa y le dicen que el gerente está robando, que está robando, que mira esto, que mira lo otro, tu no vas a esperar hasta que un juez venga y condene, tu tienes que defender el patrimonio. Es así como primero salí del director financiero del Dadis, Héctor Useche; después salí de la direectora, Johana Bueno y faltan más”, expresó el mandatario.

Dijo que nombró a alguien de su confianza en el cargo, pero que no pudo y le renunció aduciendo muchas presiones que le impedían controlar la máxima autoridad de salud.

El mandatarios puso como ejemplo un contrato de más de $10.000 millones que, según denunció, “estaba dirigido”.

“Estaban poniendo unos requisitos específicos que era obvio que eso estaba direccionado: que tantos años de experiencia, que el contratista tuviera una bodega de su propiedad, tantas cosas. Y las presiones del Concejo, hasta de la Personera Carmen Descaro, pero dijomos no. Mejor que se pierdan esos recursos a que se los roben”, dijo el alcalde.

Al cierre de su denuncia, Dau dijo que tras estos hechos van a intervenir el Departamento de Salud y que pondrá la lupa en más entidades y dependencias de su administración.