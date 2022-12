Comisionado de Paz resuelve dudas sobre libertad de integrantes de la primera línea

En los micrófonos de La W, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló de la controversia que ha generado en el país sobre la posibilidad de otorgarles la libertad a algunas personas pertenecientes a la primera línea y que fueron capturadas en el último paro nacional, asegurando que la Constitución se va a respetar y así se tendrán gestores de paz que ayuden al fin último: la paz total en el país.

“Entiende uno las reacciones que se han dado en el país con relación a esta situación. Los asuntos y principios del Estado de derecho se van a respetar. El compromiso es hacer una revisión de cada uno de los casos, no es una acción masiva e irracional. Hay diferenciación de quienes están imputados o no, o de quienes tienen responsabilidad. Esto no es una amnistía, ni un indulto de hecho, simplemente es un análisis de cada estudio y su libertad”, dijo Rueda.

Cabe recordar que en las últimas horas, a través de un decreto, el Gobierno creará una comisión para la paz que estará liderada por el Ministerio de Justicia e integrada por seis funcionarios más, en la que se analizaran los casos de las personas para poder concederles la libertad o no y así convertirse en gestores de paz.

Escuche la entrevista completa a continuación: