“Antójense”: Aura Cristina Geithner sobre su sencillo ‘Guardaremos el secreto’

Aura Cristina Geithner. (Photo by Ray Tamarra/Getty Images)

La actriz y cantante colombiana Aura Cristina Geithner pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre su nuevo sencillo llamado ‘Guardaremos el secreto’, un éxito en redes sociales.

“Antójense de verlo, lo grabamos en Bogotá y hemos venido trabajando en la producción musical en el bar La Güera. El director es Jorge Mora, quien trabaja con ‘Yo José Gabriel’ y vamos encaminados para que el próximo año cantemos por Colombia”, expresó.

Asimismo, destacó que los cambios en la industria musical han sido drásticos con la llegada de la digitalización.

“Ahora son sencillos, y vas elaborando el catálogo y luego puedes sacar el álbum. Esto como en las plataformas digitales, inmediato”, dijo.

“Si tú ves mis videos populares en YouTube Shorts hay videos con visualizaciones de 7.8 millones (…). Las plataformas se van actualizando y lo agradezco porque en YouTube voy a ampliar mi trabajo”, agregó.

Siguiendo con el tema de las redes sociales, contó cómo es su trabajo para grabar videos para las distintas plataformas de video como YouTube Shorts y TikTok.

“Me alegra porque he trabajado mis plataformas y mis redes digitales. Hacer contenidos digitales es parte de mi vida. Tengo mis tiempos para realizarlos, hago mi música y mis videos musicales con todas las de la ley”, mencionó.

Por otro lado, detalló cómo fue su irrupción en OnlyFans, una plataforma de pago en la que sube contenido “erótico”.

“Es maravilloso, sobre todo cuando tienes usuarios fieles. Yo he tenido muchas compañeras modelos que están miedosas por toda la información que se maneja de pornografía, sí es verdad, pero hay de todo”, señaló.

“A mí me gusta la plataforma con mi contenido sensual erótico porque lo que publico ahí no lo pongo en mis redes. Me encanta la idea de yo como mujer manejar esa parte sensual (…). Manejo lencería, fetiches y todo aquello que ha estado en tu intimidad”, añadió.