Fan que bailó con Bad Bunny en el escenario dijo que estaba decepcionada de su olor

Durante una de las presentaciones de Bad Bunny en Monterrey, México, una fan tuvo la oportunidad de subir al escenario y bailar con el ‘Conejo malo’, pero no salió muy contenta de la tarima.

Por medio de su cuenta de TikTok (@heyitsmayrin), la joven contó su experiencia en el escenario. En el video, la fan contó que el cantante la invitó a subir a la tarima luego de que la viera mientras estaba subida en los hombros de su novio.

Al dirigirse al escenario, el cuerpo de vigilancia de ‘San Benito’ no le permitió subirse a escenario, luego de explicarles que era la chica a la que él mismo invitó, la dejaron subirse junto con otros fans.

Luego de esa experiencia, la admiradora expresó que estaba decepcionada del olor de Bad Bunny. La chica explicó que cuando el artista los abrazó en el escenario, ella inmediatamente olió su chaqueta porque quería saber a qué olía: me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, dijo la joven mexicana.

Este video obtuvo más de 220 mil visualizaciones y 17 mil ‘me gusta’ en TikTok.