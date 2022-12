Prácticas de sicariato moral siguen para esconder mala gestión: Ariel Ávila al PH

Se acabó el amor entre el Partido Verde y el Pacto Histórico

Arranco diciéndoles que no es un tema menor, al contrario, es un tema que debería ocupar toda la agenda. Cómo es posible que aparte de que imponen listas cerradas, que basados en la forma en la que funcionan los partidos en este país, será un premio a quienes manejan todo en partidos y sus amigos, resulta que esta reforma le adelantó el regalo de Navidad a nuestros honorables congresistas, básicamente les otorgaría la reelección para el actual Congreso y súmenle la eliminación de protección a las minorías políticas.

Cuando encendieron las alarmas las representantes Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza inició una campaña contra ellas no solo en el Congreso también en redes sociales.

Arrancaron representantes del Pacto, quienes estaban en primera línea para deslegitimar su gravísima denuncia, María Fernanda Carrascal les preguntó si era ignorancia o mezquindad; Susana Boreal tildó el control político de sus colegas como saboteo, y otras personas como la representante María del Mar Pizarro atacaron directamente al senador Ariel Ávila.

El tema fue tan fuerte que el senador le pidió al Pacto aprender a defender su gestión sin culpar a otros de su fracaso, incluso hizo un llamado para que dejen ya ese sicariato moral con el que defienden el trabajo mediocre que realizan algunos.

“La doble moral es tan alta que estoy segura de que si esta reforma la hubiera presentado el gobierno anterior ya estarían en la calle y en primera línea”, dijo Suárez.

Quedan 4 debates sí, ¿pero en manos de quién? Ahora el panorama es que, si se cae este punto, se cae la reforma.

Editorial Catalina Suárez

Los grandes defensores de la iniciativa son quienes cómo se dice popularmente, les salió la curul en un tamal y no tienen votos, saben que no se pueden reelegir si ponen su nombre, por eso buscan renovar su curul vía acto legislativo.

Se están equivocando, destrozan la democracia estos jóvenes congresistas que tanto cambio nos prometieron. No olviden y no traicionen a los ciudadanos, los eligieron para un periodo no para esta desfachatez de propuesta.