En este nuevo episodio de Mis preguntas, con Roberto Pombo se habló sobre la comida colombiana y la importancia de la gastronomía del país.

No hay duda de nuestra riqueza gastronómica, de nuestra oferta de comida típica, pero en materia de alta cocina a pesar de contar con un exceso de argumentos, aún no gozamos del respeto absoluto del mundo por nuestra oferta culinaria.¿Qué nos falta? ¿Es cuestión de autodeterminación? ¿Estamos ya al nivel de Perú y México? ¿Estamos ante el boom más importante de la cocina colombiana en su historia y no lo hemos visto en alta resolución?

Para este episodio hablamos con los chefs Harry Sasson, Carlos Pájaro, Juan Manuel Barrientos, Juan Camilo Quintero y Edwin Rodríguez. Conversamos con la chef Leonor Espinosa y a la cocinera Chori Agamez. Le preguntamos a los periodistas gastronómicos Mauricio Silva y Pablo Tettay De Fex y buscamos a la presidenta de Procolombia Carmen Caballero.

Play/Pause Mis Preguntas con Roberto Pombo - ¿Es Colombia una potencia mundial gastronómica? 00:00 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1671234019735/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ .

Este programa fue hecho posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas.