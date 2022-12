“El fútbol nos ha unido”: Alejandro Lerner celebró el Mundial de Argentina

Alejandro Lerner. (Photo by Ethan Miller/Getty Images )

El reconocido músico y cantante argentino Alejandro Lerner hizo una reflexión a través de los micrófonos de Contrarreloj de W Radio luego de la victoria de Argentina ante Francia en la final de la Copa del Mundo.

“Me preguntaron qué día cómo me siento: feliz porque mi felicidad es la de todos. Veo a mi pueblo con una sola camiseta que es la celeste y blanca”, dijo.

Asimismo, destacó que todo el pueblo argentino está unido gracias a la victoria en Qatar 2022 que los proclamó tricampeones del mundo.

“No hay grietas, no hay partidos políticos, ideologías o religiones, somos todos abrazándonos sin distinción. Al país le hace falta pasar por encima de la política y encontrar las cosas que nos unen y no las que nos enfrentar. El fútbol, así se simple como parece, lo ha logrado”, mencionó.

De igual forma, resaltó que los argentinos están orgullosos de su nacionalidad y del trabajo hecho por los jugadores de la ‘Albiceleste’.

“El argentino se siente orgullo de su país, de su selección. Mis hijos pueden ver que, con sacrificio, con talento, con unión, con capacidad se puede ganar. Aunque hayamos empezado perdiendo, terminamos siendo campeones del mundo y eso es una gran enseñanza en un mundo en donde nos falta encontrar buenos ejemplos”, indicó.

Finalmente, envió un mensaje a los colombianos: “los amo. En nombre de toda Latinoamérica hoy Argentina también es campeón del mundo”.