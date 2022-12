El periodista Gonzalo Guillén replica afirmaciones de Carlos Mattos

Ocurrió el lunes aquí en La W. El fiscal Daniel Hernández, imputado por presuntamente incurrir en prevaricato y amenaza al testigo Otto Bula, hablaba por primera vez desde que la Fiscalía fracasó en su intento de dictarle una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Hernández entregó su versión sobre el caso Odebrecht. En medio de la conversación contó que había ido a la cárcel de El Bosque en Barranquilla para obtener el testimonio de Emilio Tapia que requería para otro caso.

Según relató, estaba hablando con Tapia cuando de pronto al sitio de la reunión llegó súbitamente un personaje que el fiscal Daniel Hernández dice que no esperaba. Así quedó grabado.

“Doctor Matos ¿cómo está? Mucho gusto. Anderson. Ah, Doctor Daniel, ¿puedo decirle dos palabritas? Pues sí, pues ya entró ya qué”.

Carlos Mattos, el corrupto empresario que sobornó funcionarios judiciales para ganar un multimillonario pleito, quería hablar más de dos palabritas. La mayoría de esas palabritas fueron sobre el periodista Gonzalo Guillén, veterano reportero de investigación, excorresponsal de The Miami Herald en Colombia y director de La Nueva Prensa.

Allí Mattos asegura que Gonzalo Guillén le están pidiendo una fuerte suma de dinero y Emilio Tapia le completa la frase cuando se le va la idea.

“–Y después 5.5 millones de dólares. Y después la otra persona que mandó él me mandó a pedir 5 millones y medio con derecho a que le dijera a ustedes que él no era. ¿Qué cómo fue?

–Que te habían obligado a mentir –complementa Tapia

–Que me habían obligado a mentir

–Mucho hp– apunta el fiscal Hernández

–Que me habían obligado a mentir ustedes a mí para decirle

–O sea para él podernos denunciar– apunta el fiscal

–Y la otra persona que mandó él, me mandó pedir

–Y que tenía que sacarlo en unos medios de circulación nacional–añade Tapia

–Que yo tenía que sacarlo en un medio de circulación nacional

–Este si es mucha rata–comenta el fiscal

–Y además que tenía que rectificar y ahí fue cuando yo dije rotundamente que no. Entonces él después me mandó a pedir un millón de dólares. Entonces yo no pago en dólares. Yo pago en pesos. Y me dijo “bueno, pues 4.500 millones de pesos, pero lo que más me interesa es que rectifique” que los, ustedes, me hicieron, me obligaron a mí a que yo le dijera a ustedes, bajo juramento, que ustedes me habían obligado a mí a hablar mal de ese señor”

El domingo antes de publicar la información inicial hablé con el periodista Gonzalo Guillén y con el abogado Daniel Prado, quien sirvió de intermediario a nombre de Mattos en esta conciliación fallida. Los dos me dijeron que la iniciativa fue de Carlos Mattos y no de Gonzalo Guillén.

Es decir quien propuso la conciliación fue Carlos Mattos y el abogado Prado buscó al periodista a nombre de Mattos. Gonzalo Guillén grabó cuando Daniel Prado le hizo la propuesta en estas palabras:

“Hermano, hay una posibilidad de iniciar una negociación (…) Un poder, eso va llegar y yo se lo envío con visto bueno de la cárcel. Él dice que haya una retractación mutua pero que sea una conciliación, hermano, entre ustedes y que se guarde la más absoluta reserva”.

Por lo demás existe una comunicación de Whatsapp cuya copia conocí tanto por Daniel Prado como por Gonzalo Guillén donde otro abogado, el doctor José Luis Mozo representante de Guillén para este trámite, escribe dos mensajes de whatsapp.

El primero dice: US 5´

El segundo señala: “Doctor debo comunicarle esa es la suma que pide Gonzalo pero lo que supere esa suma es suyo”.

Prado responde: “No se preocupe, le comuniqué, espero en unos días la contrapropuesta”

A esta hora tenemos comunicación con el periodista Gonzalo Guillén a quien le decimos Buenos días.

Gonzalo, aquí queda muy claro que la iniciativa de la conciliación, incluyendo el arreglo económico, fue de Carlos Mattos. Pero también queda claro que su abogado José Luis Mozo le pidió a Mattos 5 millones de dólares para usted. Al respecto, usted me autorizó a publicar esta nota de voz que el abogado José Luis Mozo le envió anoche

¿Usted autorizó esa petición?

Mil gracias al periodista Gonzalo Guillén.

El abogado Daniel Prado me dijo que consideraba que su gestión fue enteramente profesional, que se enmarca en la figura del amigable componedor, que le cobró honorarios a Carlos Mattos por la gestión y que su meta era lograr una conciliación justa entre las partes.

Este fue el último Reporte Coronell de 2022, año que empezó con la historia de un tráfico de influencias en la rectoría de una universidad. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en enero. Felices fiestas.

Escuche el audio completo: