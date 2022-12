Veeduria solicita al Concejo estudiar proyecto de falta de agua en Santa Marta

La veeduría ciudadana denominada ‘Agua Santa Marta’ radicó un documento ante el Concejo de Santa Marta, frente al trámite en sesión extraordinaria que se adelanta en el recinto, con relación a la autorización de vigencias futuras para el proyecto del sistema de acueducto el Curval, que faculta y autoriza al Distrito para comprometer vigencias futuras excepcionales por más de un billón 689 mil millones de pesos.

Según lo manifestado por Rafael Gómez, vocero oficial de la veeduría, en diálogo con la W Radio, en el distrito se está llevando a cabo un proceso de consultoría para la construcción de un acueducto y la captación de agua en dos ríos, “esa labor se viene adelantando desde el 2021 y no se ha culminado, la alcaldesa presentó un proyecto que aún no se sabe si va a costar, no se tiene certeza si el proyecto es viable”, aseguró el veedor ciudadano.

Desde la Veeduría ‘Agua Santa Marta’ se ha solicitado toda la información, necesaria para conocer los avances del proyecto y conocer su viabilidad.

Por su parte, el concejal de Santa Marta, Efraín Vargas, asegura que si el proyecto no estuviera listo, no se hubiera presentado ante el Concejo Distrital para que se aprobaran unas vigencias futuras, “este proyecto cuenta con todos los requerimientos técnicos de energía, de disponibilidad del servicio para las bombas que van a servir como impulsadoras del caudal de agua, diseños definitivos para la planta de tratamiento entre otros”, aseguró el cabildante.

Finalmente, desde la veeduría consideran que la ciudadanía a la que representan, les merece por el mayor rigor frente a las decisiones que se tomen con relación a la solución que se formule de cara a la problemática de abastecimiento, potabilización y gestión del agua de la ciudad que viene afectado sus habitantes desde hace años.