“Rey solo hay uno y ese rey es Pelé”: Muricy Ramalho, exfutbolista

En medio del homenaje mundial que se lleva a cabo tras la muerte de Edson Arantes do Nascimento, considerado como ‘El rey’ del fútbol, La W conversó con Muricy Ramalho, exfutbolista y entrenador de fútbol brasileño sobre su relación con Pelé y el legado que deja en el mundo del deporte.

Ramalho resaltó en la conversación que en Brasil se vive un ambiente de tristeza y luto tras el fallecimiento del astro del fútbol. “El país está triste, el fútbol está mal porque se fue el mejor del mundo, no hay comparación, hay no más un rey y ese rey es Pelé. En el país todos despertaron muy tristes”.

En esa misma línea aseguró que “Pelé era un jugador mundial, que todos estaban listos para ver cómo jugaba”.

En cuanto a la lealtad de los jugadores brasileños con sus clubes, el exfutbolista aseguró que “antes era muy común que los jugadores se quedaran mucho tiempo en los clubes, eso le pasó a Pelé con el Santos. Pelé no se fue a ninguna parte porque le gustaba mucho el Santos, no es como ahora que ante cualquier llamado el jugador se va, no tienen cariño con el club. Pelé era diferente, no quería cambiar al Santos, no hubo problema con eso, así quería ser”.

Además, agregó que “Pelé aparte de su lado individual, de que sea el mejor del mundo, tenía a la gente, a los jugadores de su lado, ellos creían mucho cuando él estaba, la selección era más fuerte cuando él estaba”.

Para finalizar, Ramalho expresó su admiración por el exfutbolista y afirmó que “Pelé es único y no hay comparación, claro que Neymar tuvo su momento bueno en el Santos, es un jugador muy diferente pero para su época, pero Neymar no se compara nada a Pelé”.

Escuche la entrevista completa a continuación: