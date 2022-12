Benedicto XVI era dedicado, respetuoso y buscaba la verdad: Raúl Méndez

Raúl Méndez, sacerdote y doctor en Teología, habló en W Fin de Semana sobre el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI y lo que significó para el mundo católico.

Méndez aseguró que la figura de “Joseph ha sido una muy luminosa con una trayectoria muy lineal en las distintas tareas” por lo cual afirmó que “con el paso de los días va a ir consolidándose ese lugar suyo en la historia”.

Calificó al papa emérito como un “ser de luz” y agregó que con su muerte no solo se va el papa emérito, sino que “muerte un intelectual, un hombre de gran corazón”.

Sobre las críticas a Joseph Ratzinger, Méndez explicó que en los últimos siglos se han dado grandes debates intelectuales y de acción y él “ha tenido dentro de estos debates una actitud y una posición muy clara, entonces lo han colocado en conflicto porque le han atribuido una personalidad que no era la suya”.

“Era un hombre muy dedicado, muy respetuoso, un hombre que buscaba la verdad”, añadió.

En cuanto a la renuncia de Benedicto XVI como papa, el sacerdote y doctor en Teología aseguró que fue sorprendente, pero no una situación que no era de extrañar.

“Sorprendía porque no era algo que se esperaba, pero no era algo extraño con la figura de Benedicto porque no era algo contrario a la personalidad de él, él era muy transparente”, agregó.

El papa emérito Benedicto XVI murió este sábado 31 de diciembre a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013, confirmó la Santa Sede en un comunicado.

“Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano”, reza la nota oficial del Vaticano, en seis idiomas.

Escuche la entrevista a Raúl Méndez, sacerdote y doctor en Teología, en W Fin de Semana: