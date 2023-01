Cristiano, en su presentación con Al-Nassr: “Mi contrato es único porque soy único”

Cristiano Ronaldo fue presentado este martes en Al-Nassr, ceremonia en la que recibió un emotivo recibimiento de parte de los hinchas, con todo un show al interior del Mrsool Park y emotividad total.

¿UNA DE LAS PRESENTACIONES MÁS IMPONENTES DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL? ¡Mrsool Park le da la bienvenida a CR7!

”Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal”, dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Antes de pisar el césped del que será su nuevo hogar hasta 2025, el Mrsool Park, Cristiano respondió a algunas preguntas en una comparecencia junto al entrenador Rudi García y el presidente de la junta directiva Mussali al Muammar.

”Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo”, dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club. ”No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí”, dijo, y recordó que “esto no es el final” para él, ya que la Liga saudí es “muy competitiva” y la “gente no lo sabe”.

"LA BIENVENIDA FUE ESPECTACULAR", afirmó Cristiano Ronaldo en su presentación y contó que recibió ofertas de varios países, entre ellos, BRASIL.



https://t.co/RqcMFYFumg

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores en el que lo vinculaba al club saudí después de que rompiera su relación con el inglés Manchester United.

”He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr”, reveló durante la presentación, sin dar más detalles.

Con carteles de “Hala, Ronaldo” y banderas de Portugal, los aficionados han recibido al futbolista en el estadio de la capital saudí, que se ha llenado de efectos de iluminación y música para darle la bienvenida.

