“Es la carretera de la muerte”: conductor por mal estado de la Ruta del Sol

Las denuncias, por medio de las redes sociales, sobre la Ruta del sol son múltiples. Mientras unos se quejan por los huecos y vías destapadas, otros lo hacen por los altos.

Para hablar sobre esa situación, Sigue La W dialogó con el reconocido actor Diego Trujillo, quien contó la agonía que se le hizo viajar desde Bogotá a Santa Marta.

“Me encanta manejar y me gustaba muchísimo viajar a La Costa, pero con el paso del tiempo, en vez de mejorar la vía cada vez está peor, es intransitable. Creo que es la que está en peor estado. Me tiré dos llantas, me tocó devolver el carro en grúa luego de pagar unos peajes carísimos”, dijo.

“Uno se llena de rabia e indignación por el estado de estas cosas. Las vías de comunicación son una desgracia en Colombia”, agregó.

Asimismo, relató cómo dañó dos llantas en su recorrido, situación por la que decidió no volver a viajar por carretera en el país.

“En la vía Barichara se me reventó la primera llanta. Quedé varado a las 12:00 de la noche sin tener posibilidad de conseguir una grúa. Fue un desastre la llegada. En Santa Marta logré cambiar la llanta, pero en Cartagena me metí en otro hueco, me tiré otra llanta. Ahí dije ‘no vuelvo a viajar por carretera en Colombia’”, aseguró.

De igual forma, explicó si se justifica el precio de los peajes para el mal estado de la vía.

“No he hecho la cuenta de cuántos peajes hay, pero uno se gasta entre 150.000 pesos entre Bogotá y Santa Marta. No se justifican porque están reparando las vías. Las filas de tractomulas son infinitas”, dijo.

Por otro lado, contó si había construcciones para mejorar la carretera: “en absoluto. Estaba transitando en días entre semana. Salí el 27 de diciembre. El único trabajo que había en la vía era en la entrada a un peaje, esos sí tienen que estar lindos para cobrar lo que después no van a invertir en las vías”.

Por otro lado, Fabián Niño, camionero afectado por el mal estado y los altos costos de la Ruta del Sol, contó su experiencia y les sugirió a las personas “no transitar” por esa carretera.

“Es la carretera de la muerte. Son 1.050 kilómetros entre Bogotá y Santa Marta, son 900 kilómetros los que están destruidos”, expresó

Además, relató que ha habido momentos en los que ha arriesgado su vida, al igual que sus compañeros.

“Tengo la fortuna de conducir una tractomula nueva, pero no sirvió de nada porque cogí un hueco, se me estalló una rueda y gracias a Dios no quedé encima de un carro particular que iba con la familia completa”, mencionó.

“El estado de las vías no es apto para ningún vehículo. En varias ocasiones hemos hecho paros y peticiones. He visto morir a compañeros entre los carros porque se accidentaron por el mal estado de la vía que no tiene ambulancias”, concluyó.