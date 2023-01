Euphoria Soul: El festival que no pasó

Festival Euphoria Soul en Cartagena no se hizo: asistentes denuncian estafa

Miles de personas se preparaban para bailar al son de Ruphus du Sol, el famoso grupo australiano de House. El evento se iba a dar en Punta Canoas, una comunidad a una hora en carro desde Cartagena. Sin embargo, el festival fue cancelado por falta de permisos y el ESMAD sacó a los asistentes del evento.

Mariana Rodríguez viajó al evento desde Medellín y la primera bandera roja que la hizo dudar de la viabilidad de Euphoria Soul fue la cancelación del servicio de transporte que se había ofrecido inicialmente.

Al llegar, la estructura del festival seguía en construcción, la música estaba muy bajita, no había agua y tenían solamente tres baños disponibles para todos los asistentes del evento.

Por su parte, Ana María González, secretaria del interior de Cartagena aseguró que “ellos solicitan el permiso el 27 de octubre (...) por razones de seguridad, nosotros dimos el negado a ese evento y eso se entregó el 18 de noviembre de 2022. Explicó que, desde ese momento, “los organizadores deberían haber por lo menos notificado a los de las boletas para que miraran haber, cómo hacer para detener la venta de boletas, porque efectivamente no tenían permisos para el evento”.

“Luego ellos nos consultan la posibilidad de hacer el evento en el centro de convenciones (de las Américas), pues esa no es una consulta que nosotros debamos aprobar o no, ellos tienen que allegar sus documentos y no supimos más de ese evento. Realmente eso es lo que pasó, luego aparecieron unos solicitantes para un festival comunitario en Punta Canoa, y ya esa es la historia de esta otra, pero el evento como tal Euphoria Soul se negó el 18 de noviembre”.

Finalmente, recibió otra solicitud de permiso de las fiestas patronales de Punta Canoa, que incluía un festival electrónico. “Eso llegó el 19 de diciembre para un evento llamado Festival Mar y eso lo contestamos con el correo de los requisitos el 21 de diciembre, solicitando la documentación. Esa documentación pues nunca llegó, por lo cual no se dio el permiso”.

W Radio se comunicó con CP Eventos, organizadores del evento, quienes aseguraron que confiaron en que el Concejo Comunitario de Punta Canoas solicitaría los permisos respectivos ante la Alcaldía.

