Lloris contra ‘Dibu’ Martínez: “hay cosas que no sé hacer, estupideces en el arco”

Emiliano Martínez y Hugo Lloris. Foto: (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images) / (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luego de que anunciara su retiro de la selección francesa, el guardameta del Tottenham Hugo Lloris generó controversia en redes sociales luego de sus palabras contra el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

En diálogo con L’Equipe, Lloris emprendió sus declaraciones contra el arquero del Aston Villa luego de las mofas que este ha hecho de Kylian Mbappé y las que hizo en su momento en la final del Mundial de Qatar.

“Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco”, aseguró.

Y es que las secuelas de los choques de la final se trasladaron a su club, en donde comparte con el defensor argentino Cristian Romero. A propósito, destacó que a pesar de las diferencias hablaron y aclararon las cosas.

“Explicamos lo que sucedió y seguimos. Es un chico que me gusta mucho, es mi vecino, además, y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos”, mencionó.

Finalmente, despejó las dudas de su mala relación con Romero: “fue un tema de juego. Lo empujan hacia mí, arrastra su codo, y es el dolor lo que provoca mi ira”.