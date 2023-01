Increíble historia de Matías, el niño que ganó un premio de fotografía ambientalista

Matías, el niño que cautivó al país con su historia; y su padre, Óscar Valderrama, pasaron por los micrófonos de La W para contar cómo fue el proceso para que un niño de 10 años ganara un premio de fotografía con una cámara prestada.

“Este es un trabajo colectivo. Vivir en el campo nos ha llevado a tocar puertas como la de la Universidad Pedagógica, a través de la facultad de artes escénicas. Desde hace tres años mandan a los estudiantes”, dijo Óscar.

“Él (Matías) se nutre de todo lo que hemos aprendido acá. Incluso me sorprendo porque sabe cosas que yo no le he enseñado, lo ha aprendido de más personas”, añadió.

A propósito, Matías contó que su pasión por la fotografía nació por su padre, pues él tiene un negocio en Fómeque, Cundinamarca.

Asimismo, Matías mencionó que necesita una cámara que vale alrededor de 7 millones de pesos, algo imposible para su familia en estos momentos.

Por otro lado, Óscar, padre del menor, relató cómo es su experiencia viviendo y las dificultades y facilidades para criar a un niño en el campo colombiano.

“Concretando todo un trabajo ancestral de toda una comunidad campesina, quienes son los que resuelven los problemas en las vías al estar lejos del desarrollo urbano. Estamos ubicados en el municipio de Fómeque, Cundinamarca. En la vereda, la mayor parte de los campesinos se dedican a cultivar la tierra: tomate y habichuela”, mencionó.

“Es una gran oportunidad. Se puede pensar que las carencias pueden limitarnos, pero se vuelven en oportunidades para solucionarlos. La paz que se viven el campo colombiano es bella”, añadió.

Al término de la entrevista, el gobernador de Cundinamarca contactó a La W y afirmó que respaldará a Matías y a su proyecto ambientalista con la cámara que necesita y realizará una galería para que se exhiban las fotografías.

Reviva la entrevista con Matías en el audio adjunto a continuación: