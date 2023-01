Sí existe crisis en la mesa: comandante del ELN responde y abre la puerta a solución

El comandante del ELN, Antonio García, volvió a pronunciarse tras las declaraciones desde distintos sectores de la mesa de negociación donde se le ha bajado el tono a la palabra “crisis”. Por medio de su cuenta de Twitter afirmó que sí existe esa crisis, pero es solucionable y debe reconocerse el “error”.

Se refiere al fallido cese al fuego bilateral, anunciado por el gobierno, y además sentenció que “el ELN no ha cometido dicho error, no sería bueno dejar pasar ese error del Gobierno, es necesario hacerlo ver y rectificar”. Lo anterior al sustentar su postura en el anuncio unilateral del gobierno sobre ese cese al fuego que no fue.

“Para nada es una estrategia del ELN, menos estamos buscando cobrar cuentas” dijo García.

Asimismo, dijo que en la reunión en Caracas van a revisar lo acontecido en presencia de los garantes y acompañantes permanentes a los diálogos. “Tenemos la madurez de analizar lo sucedido y retomar el camino acordado en diciembre” afirmó el comandante de ese grupo armado.