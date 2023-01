Video: funcionario de Yopal atropelló a mujeres y estaría ebrio; habla sobreviviente

Sigue La W puso la lupa sobre un caso ocurrido el 15 de diciembre de 2022 que causó conmoción en Yopal, Casanare, en donde tres mujeres que iban en motocicleta fueron atropelladas por Carlos Alexander Rodríguez, quien es el jefe de Planeación de la empresa de Salud de Yopal. El hombre estaba en estado de embriaguez.

Tras el accidente, dos mujeres que trabajaban en un almacén en el centro comercial de Yopal perdieron la vida.

En entrevista con este medio de comunicación, Andrea Acensio, la única sobreviviente de accidente de tránsito resaltó que “es un milagro de Dios que esté con vida”.

“Nos dijeron que él estaba en estado de embriaguez, pero todo lo han hecho muy a favor del señor porque en el video se evidencia que se comió el pare y una cunetica, para hacerle la toma del examen de embriaguez se demoraron casi 4 horas y salió que solo tenía 2 grados y obviamente él no iba con ese grado”, dijo Acensio.

Agregando que “él se saltó el pare (…) nosotros no íbamos a velocidad alta, íbamos bien porque acabábamos de salir del trabajo, él infringió la ley, se comió el pare y pasó de largo”.

De igual manera, aseguró que cuando pasó el accidente Carlos Alexander Rodríguez intentó fugarse. “Las personas que estaban ahí no lo dejaron y en el reporte colocaron que él se había entregado, pero eso es mentira, la comunidad lo entregó a la Policía”.

Por otra forma, resaltó que al momento del impacto ella quedó inconsciente por lo que no recuerda mucho de lo sucedido. Solo recuerda cuando se despertó y le contaron lo que había ocurrido. “Las personas que estaban ahí dijeron que él venía borracho, yo no vi el carro ni cómo nos arroyó, yo no vi nada”.

Acensio también resaltó que, hasta el momento, Rodríguez no ha dado la cara tras el accidente. “No he hablado con él, no ha dado la cara a nadie. Lo he visto en las audiencias que hemos tenido, pero no se ha dirigido hacia nosotros”.

Sigue La W intentó comunicarse con Carlos Alexander Rodríguez, pero no ha sido posible.

