No se van a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo: MinMinas

Desde Davos, Suiza en medio del foro The Different Roads to Energy Transition, la ministra de Minas, Irene Vélez se refirió a lo que está haciendo Colombia para lograr la transición energética y lograr contribuir con acciones para la reducción del cambio climático.

Sin embargo, en su intervención dejó claro que este Gobierno no tiene proyectado permitir nuevos contratos de exploración de gas y petróleo.

“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y sabemos que esta decisión planetaria y es absolutamente urgente”.

Así mismo, aseguró que se está evaluando el modelo productivo del país y dejar el carbón atrás, “hemos decidido no abrir nuevas minas de carbón a cielo abierto sabemos que los importadores de carbón ya no la harán y necesitamos generar una economía alternativa”.

Pese a que en otras oportunidades se había dicho que se estaba haciendo un estudio para determinar esta decisión con este anuncio de confirma que no habrá nuevos contratos de exploración u explotación. Cabe recordar que también el Gobierno ha dicho que los contratos vigentes no se tocarán.