Papá de Nairo: Europa le cerró las puertas, pero no puedo decir que se retira

Tunja

Ante los rumores de un posible retiro del ciclismo del campeón de la Vuelta España y el Giro de Italia, Nairo Quintana, don Luis Quintana dijo que no sabe nada y no ha hablado de eso con su hijo, sin embargo dijo que si lo hace sería una tranquilidad para la familia.

“De todas maneras él ha luchado mucho y él pudo hacer lo que pudo, y sí desafortunadamente le cierran las puertas en Europa él tiene mucho que hacer, el se ha sacrificado y le pudo dar lo mejor a Colombia. Para mí que no siga asumiendo más riesgos y no bregue, que administren lo de ellos (refiriéndose a Dayer también.

Insiste que desde hace como tres o cuatro días no habla con Nairo y no le ha comentado nada y agrega: “Quizás lo que ha reclamado ante la UCI le tienen los equipos europeos la puerta cerrada. Todavía no ha salido ese proceso y yo creo que es por eso”.

Don Luis dice que Nairo tiene todavía con que para seguir compitiendo, pero también tiene muchas ocupaciones personales, familiares y sus negocios. “Yo no puedo decir que él se va a retirar”, reitera.

Puede interesar: Se acabó el sueño: Cabal y Farah se despiden del Abierto de Australia

Descartó que su hijo se quiera lanzar a la política, sin embargo considera que es preparado junto a su otro hijo Dayer para asumir ese tipo de retos en el futuro.

“En Europa si le han cerrado las puertas no solo a mis hijos. Tenemos a Miguel Ángel López y más gente que la han sacado después de levantar muchos triunfos. Eso que le está ocurriendo, pues no es de extrañar”, dijo.

Ante un posible retiro de Nairo, dice don Luis: “descansaría, porque yo sufro pensando en los riesgos de él; en qué están muy lejos y yo perdí a un hijo por dárselo a Colombia, para mí sería satisfactorio que se retirara y le dedicar a un poco más de tiempo a su familia y a sus negocios”.