Quejas por aumento en el cobro del impuesto predial en Cartagena

Desde esta semana en Cartagena hay voces que se quejan por el aumento en el precio del impuesto predial, porque, aunque han tratado de aprovechar el descuento de hasta el 20%, han encontrado con precios casi el doble de lo que habían pagado en 2022.

Uno de los casos lo compartió un usuario vía redes sociales: el año pasado pagó en el predial $1 millón 772 mil y para este 2023 le toca pagar, por el mismo bien inmueble, $ 2 millones 659 mil, es decir, $887 mil más.

Ejemplos como ese se repiten en todo el Distrito, por lo que las juntas de acción comunal de Manga, Bocagrande, Castillogrande y el Laguito, tres de las zonas más exclusivas de la capital de Bolívar, invitaron a la ciudadanía a “no pagar el impuesto predial” hasta que les resuelvan las solicitudes de revisiones por el incremento.

Anunciaron que enviarán un modelo de reclamación para que de forma masiva las presenten a la Secretaría de Hacienda antes de hacer el pago del impuesto.

“Enviaremos un modelo de reclamación para que de forma masiva las presentemos, se hagan las revisiones y ajustes correspondientes. Exhortamos a una manifestación cívica para mostrar el descontento por el alza desproporcionada en el predial”, se lee en un comunicado de esas organizaciones comunales.

Gou Catastral, operador catastral, indicó que el cambio en el valor del avalúo catastral de los predios es producto, en algunos casos de cambios físicos en el inmueble, incorporación de nuevas construcciones, división de un predio en dos o más, o unión de uno o más inmuebles con linderos y cambió en el uso de predios, que pasaron de tener un uso residencial a uno comercial, por ejemplo, por la apertura de un local en la vivienda.

La Secretaría de Hacienda reportó que, en medio de las quejas, entre el lunes y el miércoles, los tres primeros días del calendario tributario unos 7.564 contribuyentes pagaron más de $12.976 millones por ese concepto.

Diana Villalba, secretaria de Hacienda, indicó que el aumento que perciben varios contribuyentes corresponde a la actualización adelantada por Go Catastral y que era necesaria porque, según detalló, “esta capital completaba 8 años con un avalúo catastral que no correspondía a la realidad”.

La funcionaria aclaró que, al no ser la autoridad Catastral, no será su cartera la que revise los reclamos anunciados ante el aumento de este impuesto. Hasta ahora, no se ha radicado ningún reclamo formal.