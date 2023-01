Comunidades de La Mojana mantienen bloqueo en la Troncal de Occidente

Sin acuerdos con el Gobierno Nacional siguen las comunidades de La Mojana, las mismas que mantienen el bloqueo en la Troncal de Occidente, a la altura del puente San Jorge, en La Apartada, Córdoba, donde esperan soluciones definitivas a la crisis que enfrentan hace un año y cinco meses por las inundaciones.

La solicitud es la misma: el cierre definitivo del boquete Caregato, en el río Cauca, el cual ha dejado a cerca de 500.000 personas damnificadas en esta subregión que comprende 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Durante este 28 de enero, se adelantó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de La Apartada, donde las autoridades departamentales se reunieron con los manifestantes para llegar a acuerdos que permitieran levantar el bloqueo. Sin embargo, las comunidades insisten en continuar con el paro.

“Nos reunimos con la Defensoría del Pueblo, Personeros, alcalde de La Apartada, secretarios de Gobierno de los municipios que se están viendo afectados, ¿Cuál es la afectación? Claramente, hay desabastecimiento de combustible, de alimentos en algunos municipios”, dijo el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Jairo Baquero.

En ese sentido, las autoridades departamentales expresaron que “los afectados insisten ante el Gobierno Nacional que se cumpla el pacto de La Mojana, de lo contrario se mantendrán en la zona. La principal petición de las comunidades, es la intervención del boquete de Caragato. Al paro de los campesinos, se unieron los muleros o transportadores que se desplazan por esta vía nacional, insisten que si no hay solución y si les toca permanecer en el bloqueo durante un año, lo harán”.

Entre tanto, la comunidad manifiesta que “necesitamos el cierre definitivo de Caregato, ya no aguantamos más. Los mojaneros somos personas de bien, no es para que estemos como cualquier animal en esta carretera; los goleros hoy serán las gallinas o las aves de corral de nuestros territorios porque no quedó ni una gallina. A nosotros no nos quieren fiar ni una libra de sal por las deudas que tenemos, ocasionadas por el río Cauca a través de Caregato”, expresó Manuel Jiménez, campesino.

“Presidente, queremos que usted se ponga la camiseta porque es costeño y mire la situación de La Mojana. Queremos que a través del Banco Agrario le condone la deuda a los mojaneros, esto no fue culpa de nosotros, no necesitamos una libra de arroz, nosotros somos los que producimos el arroz, el plátano y lo que ustedes quieran”, anotó el campesino.

En horas de la tarde de este 28 de enero se presentaron inconvenientes entre conductores que siguen varados en la importante vía nacional que conecta al interior del país con la Costa Atlántica. En ese sentido, las autoridades de Policía que también se mantienen en el sitio, indicaron que “no fue nada de gravedad”.