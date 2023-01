Estadounidense denuncia que en Cartagena hombres armados lo retuvieron y le robaron

Las autoridades en Cartagena investigan el caso de un turista estadounidense, identificado como Johnatan Diez, quien denuncia en un video haber sido víctima de un paseo millonario y haber sido retenido por cerca de cuatro horas cuando vacacionaba en esa capital.



Según su relato, los hechos se registraron el pasado sábado 28 de enero, cuando salía a almorzar con una mujer que dijo llamarse Samantha y a quien conoció por una aplicación de citas.



Diez señala que la mujer lo recogió en el hotel Hilton y a los pocos minutos de salir del hotel, el carro fue abordado por cuatro hombres armados que lo mantuvieron como rehén por varias horas, lo obligaron a hacer transferencias de sus cuentas bancarias y habrían usado sus tarjetas de crédito para hacer compras.



“Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo donde no podía respirar bien exigiendo que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales. Me hicieron transferir dinero a Western Union a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y ‘Anderson Fabian Restrepo Morales’ en Bello, Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijo que si no lo hacía me mataban”, relata el norteamericano.



Tras lograr su cometido, estas personas habrían abandonado al extranjero en una zona enmontada.

El coronel Wilson Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó el caso que calificó como “atípico” e indicó que ya trabaja en la revisión de cámaras de seguridad para identificar el vehículo en el que ocurrieron los hechos.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos, especialmente a los turistas extranjeros que acuden a las rede sociales para buscar a personas de compañía, para que pongan en conocimiento de cualquier situación a nuestras líneas de atención 123 de la Policía Nacional, así mismo a nuestras estaciones y unidades de Policía más cercanas, para poder detectar cualquier situación irregular”, dijo Parada.

El Grupo Gaula de la Policía adelanta la investigación y verificación del caso. “Es un trabajo de investigación importante a desarrollar para identificar a estas personas y su modus operandi”, dijo el comandante.