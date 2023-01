Por falta de personal en colegios de Pereira devolvieron estudiantes a sus casas

Ya se había dado a conocer el retraso en el inicio del calendario escolar de varias instituciones educativas de Pereira debido a la falta de personal en algunos casos y, en dos situaciones puntuales, al cambio de operador en los megacolegios de Tokio y Málaga que no recibieron los estudiantes este 30 de enero y aún no está definida la fecha de ingreso de los mismos.

Durante este lunes se conoció la problemática de muchos colegios que, por falta de personal docente, administrativo, de vigilancia y de aseo, tuvieron que devolver a sus estudiantes a las casas por no contar con las garantías para tenerlos en las aulas de clase.

Es por ello que se declaró anormalidad académica y plantones durante los próximos días hasta que llegue el personal suficiente a cada una de las instituciones educativas. Así lo dio a conocer Jorge Ariel Correa, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, SER.

“Lastimosamente tenemos que decir que debido a la falta de contrataciones, nos vimos obligados a declarar anormalidad académica y programar plantones frente a la Alcaldía de Pereira rechazando el hecho de que al inicio del calendario escolar no se cuente con el personal suficiente que garanticen el normal servicio de los colegios. Es responsabilidad directa de la Secretaría de Educación porque ellos conocen el calendario escolar”, manifestó.

Mencionó además que las condiciones de salubridad no están garantizadas para los estudiantes por no contar con personal de aseo y que, pese a que la administración corrió desde el año pasado una semana el inicio de clases, no logró garantizar las contrataciones necesarias para el correcto inicio del calendario escolar este 2023.

“Una semana se corrió el inicio y el argumento era precisamente que las entidades territoriales, en este caso Pereira, pudieran adelantar la contratación del personal. Esto ya lo habían anunciado varias instituciones que indicaban que no iban a poder recibir a los estudiantes en estas condiciones”, explicó.

La situación no ocurre solamente en las instituciones educativas de la zona urbana, también la viven las sedes rurales que no pudieron recibir a sus estudiantes según lo manifestó Carlos Abraham Villalba, rector del colegio Alfonso Jaramillo y presidente de la Unión Sindical de Directivos de la Educación, USDE, en Risaralda.

“Son instituciones tanto de sector urbano como del rural que tuvieron el mismo inconveniente. Allí la responsabilidad jurídica y contractual es de la Secretaría de Educación que ha venido en un proceso de contratación y aunque nos garantizaron hace unos días que iban a llegar 91 personas a 69 instituciones educativas, pues no ha llegado nadie. En la población que tengo identificada son más o menos 10 mil estudiantes que han dejado de ser atendidos”, señaló.

Pese a los anuncios que hace unos días realizó la Secretaría de Educación indicando que estaban dadas todas las condiciones para iniciar la temporada escolar en los colegios de Pereira, fue otra la realidad con la que se encontraron los niños, niñas y adolescentes que tuvieron que regresar a sus casas.

En las instituciones educativas, según han denunciado directivos y docentes, no hay personal suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios y no se sabe cuándo estarán listas las contrataciones que debieron estar aseguradas desde los primeros días de enero.