Hugo Ospina: “si quieren seguridad social para taxistas, paguen carreras más caras”

Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas más reconocidos del país, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar de las aplicaciones de movilidad y como estas, según él, han traído problemas a Colombia y el mundo.

“En Colombia, el señor presidente Juan Manuel Santos le delegó a Germán Vargas Lleras el problema de las plataformas. Hoy sacaron la Ley 1753 y se habló por primera vez de plataformas tecnológicas de transporte; el decreto 2297; la resolución 2163″

“Al amparo de esas normas, 24 plataformas colombianas, que somos respetuosos del ordenamiento legal, acudimos al llamado de esas leyes y nos legalizamos en Colombia”, agregó.

Asimismo, trató el tema de la seguridad social a los taxistas y comparó la situación de ellos con los conductores de Uber y demás aplicaciones.

“Sí, si quieren les doy el número de ellos. Cobro el producido normal al compañero taxista y le pago la seguridad social que vale casi 400.000 pesos. Antes no se las pagaba, les regalaba los domingos y festivos”, comentó.

“Uber es un explotador. Los conductores son víctimas de estas plataformas”, agregó.

A propósito, Sigue La W cuestionó a Ospina, pues al ser líder gremial, representa a muchos taxistas a los que los dueños de los carros no les estarían pagando la seguridad social.

“La seguridad social las deben dar las empresas de taxis (…). ¿Sabe por qué no se ha podido pagar la seguridad social y por qué la flota de taxis está en la miseria? Porque hoy la miseria se está repartiendo entre todos. Antes me hacía 26 carreras diarias, hoy me hago 12 o 13″, explicó Ospina.

“¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión? Lo paga el usuario, no el propietario. Hoy, si quieren que le paguemos la seguridad social completa a todos los taxistas, la carrera mínima debe quedar entre 18.000 y 24.000 pesos, paguen carreras más costosas porque eso dice la norma”, añadió.

Por otro lado, contó que al salir del país vio que en Estados Unidos la autorización de las plataformas fue un error.

“Aquí en Colombia tenemos un gremio de taxistas organizado que vamos a dar el todo por el todo para que se respete el ordenamiento legal y jurídico”, mencionó.