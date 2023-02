¿Despenalización de drogas duras en Canadá? Esto opinan los expertos

Canadá adelantó uno de los pasos más relevantes en materia de dorgas, pues el pasado martes 31 de enero entró en vigor una exención a la ley federal para permitir la posesión para uso personal de pequeñas cantidades de ciertas sustancias en la Columbia Británica.

El proyecto piloto durará tres años y se pondrá en marcha en Columbia Británica, la provincia más golpeada por la epidemia de opiáceos. Será tolerado un máximo de 2,5 gramos de sustancia y para hablar a propósito de la coyuntura, estuvieron para los micrófonos de La W la doctora Kora DeBeck y el oficial retirado de la Policía de Canadá, Chuck Douccette.

DeBeck mencionó por su parte que el fin de este proyecto piloto es reducir las muertes en la región por el consumo de estas sustancias.

“Esto se hace por las altas muertes que hemos visto por sobredosis. Es una emergencia de sanidad pública en nuestra región y se convirtió en la segunda causa de muerte; tras este incremento por la prohibición, porque nos dimos cuenta de que la prohibición influía, iniciamos esta prueba piloto para despenalizar el uso de drogas fuertes”, explicó.

Además, expresó que entiende que al rededor de la situación hay dudas y preocupación, pero que el camino para ayudar a la sociedad es ese: depsnalizar las drogas.

“Entendemos la preocupación que hay alrededor de esto pero sabemos que cuando las sustancias tienen prohibiciones, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, y se llevan luego a un sistema regulado, se puede manejar el cómo se consume y en dónde; se puede reducir esa adicción de alguna manera. Por eso la regulación es importante porque se puede disminuír la situación y ayudar a la salud publica”, dijo.

Enfatizando además, que “ la prohibición de las drogas es lo peor que hay , pues la situación en la Columbia Británica no puede escalar mucho más, esto ocurre porque los proveedores no están siendo contolados ni se les maneja lo que usan en las drogas y por supuerto terminan matando a la personass, el camino es desopenalizar estas drogas”.

Por su parte, el oficial el oficial retirado de la Policía de Canadá, Chuck Douccette se posicionó desde la otra cara de la moneda, y dijo que en lugar de ayudarm, la decisión ‘enterraría’ más a la sociedad.

“Despenalizarlas (las drogas) no hará nada, todas las drogas matan igual, eso no tiene nada que ver con la legalidad, lo que hará esta medida es que haya más droga en la calle y más gente muera; no veo cómo pueda ayudar a la gente esta decisión”, puntualizó.

Finalmente, explicó que la solución para que la coyuntura que vive este sector de Canadá no es despenalizar las drogas sino crear más lugares en donde las personas con adicción puedan ser tratadas. “la solución es abrir más centros y que sea mas fácil ir a estos lugares. El caso de éxito está en Portugal en donde se despenalizaron las drogas pero a las personas que las capturaban con más de la dosis permitida, los ingresaban a rehabilitación”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: