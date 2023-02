Ovy On The Drums. Foto: Getty Images - Denise Truscello

La música me salvó la vida: Ovy On The Drums

El reconocido productor musical Ovy On The Drums conversó en Contrarreloj sobre sus próximos proyectos y lo que se viene en su carrera. Además, en la conversación reveló cómo llegó a trabajar de la mano de grandes artistas como Piso 21 y Karol G.

“Siempre quise ser jugador profesional, pero una lesión me detuvo un poco y vi que la industria del fútbol era muy difícil, me dedique a estudiar y a trabajar, la música me salvó la vida”, aseguró Ovy On The Drums.

Tras alcanzar relevancia en la industria musical por ser la mente creativa detrás de canciones como “Tusa”, aseguró que para este 2023 tiene planeado llegar a artistas de habla inglesa.

“Ahora estoy enfocado en buscar a los productores y compositores de los artistas más grandes, de Londres, de Estados Unidos, hay productores que me buscan porque les gusta mi sonido. Este año es mi enfoque, toda la energía la voy a gastar en el lado americano”, expresó.

Además, indicó que la venta de producciones podría quedar atrás para este 2023.

“Yo ya no vendo producciones, lo que estoy haciendo es trabajar en mi álbum de productor, el negocio está en el publishing, en las regalías”, dijo.

Finalmente, se refirió sobre el proceso de crecimiento en la industria musical, pues recientemente se conoció que trabajó de la mano de Ed Sheeran.

“Cuando miro hacia atrás veo lo lindo de este proceso, me llena de mucha ilusión y motivación de seguir trabajando”, puntualizó.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.