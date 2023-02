Pedro Castillo denunció complot de Dina Boluarte con Fujimorismo

Desde el Penal de Barbadillo, donde se encuentra detenido desde el 7 de diciembre de 2022, el expresidente peruano Pedro Castillo habló por primera vez desde que fue detenido por el intento de golpe de estado que llevo a cabo a finales del año anterior.

En medio de la comunicación, Castillo dio sus razones para cometer los hechos que derivaron en el caos político que enfrenta Perú actualmente:

“Es complicado y complejo de explicar. No se puede explicar solamente de manera política. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los “nadies”. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí”, dijo.

Agregando que “fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo.”

Así mismo, denuncia que es víctima de un complot que ha organizado principalmente la derecha peruana, incluyendo a la prensa que tiene filiación política de ese tipo.

“Esto es un hecho. Soy el primer presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el Gobierno nunca y fui elegido por el pueblo en elección popular, mi elección fue democrática. Nunca me lo perdonaron”, aseguró.

También arremetió contra la actual presidenta Dina Boluarte, quien fue compañera suya en la búsqueda del Palacio de Gobierno. Mencionó que la conoció de manera virtual y que “no sabía la clase de persona que era”, igualmente denunció que Boluarte “era y es calculadora, ambiciosa (...) nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista”.

Por otro lado, afirmó que la actual mandataria tiene relación con el Fujimorismo y tildó su personalidad como la de una dictadora:

“Ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas (...) ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora”, indicó.

En otras cosas, Castillo anunció que teme por su vida y la de su familia ya que desde la segunda vuelta ha venido recibiendo todo tipo de amenazas. Mencionó además que desde el momento de su detención, no ha podido comunicarse con ellos aunque sabe que están bien en México.

