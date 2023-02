Contraloría indaga el destino de $600.000 millones que recibió la FNC

La Contraloría reveló que en el Fondo Nacional de Cafeteros hay deficiencias por los descuentos realizados a los caficultores por la producción con destino al mercado colombiano, sin que se efectúe devolución o inversión de esos recursos en la maximización de los beneficios de los caficultores. También señala que se desconoce el destino de esos recursos y el beneficio para la cadena productiva.

Incluso advierte que entre los años 2003 y 2021, se descontó sobre 16′855.951 de sacos de café verde de 60kg para consumo interno, un monto de $US 133′780.336,05, (600.000 millones de pesos) sin que se conozca el destino de dicho recurso. Por tanto, el ente de control puso de presente “la incertidumbre en el destino del recurso descontado al caficultor con ocasión del consumo interno de café verde, toda vez que, el mismo, al no pasar por puerto, no es recaudado y tampoco es percibido en ninguno de los eslabones de la cadena de la producción”.

También asegura que hay incumplimiento de negociaciones de compra de café con entrega a futuro. Advierte que hay falencias en la gestión de los contratos de venta con entrega a futuro, utilizados como herramienta para la comercialización del café, subestimando las implicaciones de promover su uso, incentivando a los productores a comprometer parte de su cosecha y asegurar un ingreso sin ninguna garantía, lo que dio como resultado un aumento exponencial de estos contratos y la consecuente apertura de posiciones de cobertura en bolsa.

De hecho, sobre ese asunto aseveró que “con corte a noviembre del 2021, la FNC – FoNC, mantuvo operaciones de cobertura abiertas en la bolsa ICE de Nueva York, correspondientes a 1611 contratos “C” con un roll over o más, vinculados a negociaciones de café a futuro atrasados o pendientes de entrega, que equivalen a 60.412.500 libras americanas de café verde. De persistir el atraso en las entregas, el Fondo tendría que asumir, con recursos públicos, el costo de adquirir el café incumplido a precios actuales o costear el cierre de las operaciones aún vigentes, situación que lo podría impactar financieramente”.

Por esa situación, la Federación, en aras de normalizar las situaciones de atraso en las entregas de café comprometidas a futuro, concertó con las cooperativas nuevos plazos de entrega.

Entre tanto, advierte que hay riesgo de pérdida de recursos correspondientes a las negociaciones de compra de café a futuro, celebradas con la Cooperativa de Andes – En liquidación-, tras su no reconocimiento como acreencia dentro del trámite administrativo liquidatario, específicamente son 127.000 millones de pesos en riesgo.

Recordemos que la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, en virtud del contrato de administración suscrito con el Gobierno Nacional estableció como herramienta comercial las negociaciones de compra de café con entrega a futuro. Esta les permite a las cooperativas pactar con los caficultores, en tiempo presente, un precio y volumen de café para ser entregado en una fecha futura.