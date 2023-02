Sanciones en Siria limitan los operativos de rescate por el terremoto

Terremoto Siria y Turquía. (Photo by ILYAS AKENGIN / AFP) (Photo by ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images)

El fuerte terremoto que se presentó en Turquía y a Siria sigue dejando víctimas mortales y en ambos países la cifra de heridos va en más de 68.000.

Riad Sargi, director de Cáritas en Siria pasó por los micrófonos de La W para dar detalles de la crítica situación que se presenta en ese país y los operativos de rescate que adelantan las autoridades.

De acuerdo con Sargi, el escenario es desolador y las personas han optado por quedarse en las calles, jardines e iglesias, pues tienen miedo de regresar a sus casas ya que algunas edificaciones están a punto de colapsar.

Aseguró que las labores de rescate han sido complejas debido a las condiciones climáticas por las bajas temperaturas que azota esta parte de Siria.

Además, señaló que las sanciones internacionales hacen que la ayuda humanitaria sea más limitada.

“Siria está recibiendo asistencia de Rusia, Irán y otros países árabes, pero por las sanciones, otros países no pueden ayudar. Esperamos que más gobiernos se sumen para afrontar en esta emergencia”, señaló.

De igual forma, el director de Cáritas en Siria manifestó su preocupación por los operativos de rescate, ya que no cuentan con los equipos para remover los escombros y poder rescatar a las personas que quedaron atrapadas bajo las ruinas.

“Hay lugares en Siria donde no hay equipo esencial, no hay agua, no hay comida, no hay ambulancias ni carros de bomberos, no hay equipo para poder levantar los escombros de las edificaciones, por lo que hay muchas personas que siguen debajo de la infraestructura. No hay suministros y los más afectados son los pobres”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: