Caso Uribe: exfiscal Eduardo Montealegre pidió que no se precluya la investigación

Este lunes 13 de febrero se reanudó la audiencia de preclusión del exsenador Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación por presunta manipulación de testigos, para enlodar el buen nombre del senador Iván Cepeda.

El exfiscal general Eduardo Montealegre, quien ha considerado que es víctima dentro de este proceso le pidió a la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que no precluya la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, que se adelanta contra el también expresidente Uribe Vélez.

De igual modo, pidió que se ordene a la Fiscalía General de la Nación que acuse formalmente al exsenador, por su supuesta responsabilidad en un plan para comprar testigos que lo favorecieran ante la Corte Suprema de Justicia y destruir el nombre del exsenador Iván Cepeda.

“En mi calidad de víctima dentro del actual asunto solicito que se niegue la preclusión en favor del imputado y se ordene a la Fiscalía General de la Nación presentar escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, como determinador y coautor de los mismos”, dijo el exfiscal Montealegre.

También dijo que “Uribe no solo creó el dolo en sus determinados en la comisión de los hechos, sino que también contribuyó a la realización de los delitos en la fase ejecutiva de los hechos, con conocimiento de los riesgos desaprobados que estaba originando. Conductas que realizó por acción y omisión (…)”.

Sobre las nuevas pruebas que incorporó la Fiscalía General de la Nación aseguró que, no se logró corroborar la certeza de las mismas.

“A pesar de que la Fiscalía incorporó nuevos elementos de prueba, estos no modifican en nada el fondo del examen sobre la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, así como que el ejercicio del fiscal no alcanzó el grado de corroboración de certeza que exigen los estándares probatorios y por ende, no puede prosperar la preclusión”.

Montealegre además pidió que la nueva solicitud de preclusión debe ser rechazada por inválida y aseguró que la nueva solicitud de la Fiscalía General de la Nación viola el derecho al debido proceso.

“La actuación probatoria realizada con posterioridad a la negativa de la preclusión es violatoria al derecho fundamental al debido proceso, en consecuencia debe ser excluida y declarada inválida”.