Me gusta la escuela de Osorio y Juan Manuel Lillo: Alexis Henríquez

El exfutbolista profesional Alexis Henríquez pasó por los micrófonos de W Radio para charlar con el doctor Hernán Peláez y Martín de Francisco para recordar algunos de los momentos más importantes de la carrera del samario, sus triunfos y momentos más recordados en el balompié profesional de Colombia.

Henríquez jugó en Once Caldas de Manizales y Atlético Nacional de Medellín, consiguió la Copa Libertadores de América del año 2004 con el equipo ‘albo’ y 2016 con los paisas. 19 años como profesional lo ratifican como uno de los defensores centrales más destacados de los últimos años en el rentado colombiano.

Respetado y querido por la hinchada del Once y Nacional, el exjugador bromeó afirmando que solo marcaba goles en los partidos importantes y en las finales.

“Solo marcaba en las finales. Me gustaba calentar al rival con las palabras, no me gustaba mucho pegar. Me gustaba mucho jugar bien. El gol que más recuerdo es el de la final con Once Caldas ante Junior de Barranquilla”, señaló.

Alexis se refirió a su etapa en Atlético Nacional bajo el mando del profesor Juan Carlos Osorio, de quien destacó la novedosa forma de entrenar y enseñar.

“Con él siempre teníamos que tratar de encontrar al hombre libre. Con Dayro Moreno y Orlando Berrio me entendía muy bien”, agregó.

Henríquez es ahora parte del cuerpo técnico de Águilas Doradas en donde ejerce como asistente técnico. Al respecto señaló que, “creo que con la experiencia y el estudio podemos entregarle mucho beneficio a los jugadores”.

“Nos gusta tener la pelota y proponer, Hay que planificar cada juego de manera distinta, estoy feliz porque siento el fútbol de esa manera”, dijo.

Finalmente, Henríquez recalcó que su paso por Unión Magdalena fue fugaz por decisiones administrativas de los dueños del equipo en ese momento.

Escuche la entrevista completa aquí: