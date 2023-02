“Un deber cumplido”: primera mujer comandante de compañía en Escuela de Cadetes

La capitán Laura Saraza, primera mujer comandante de compañía de la Escuela Militar de Cadetes, dialogó con W Fin De Semana sobre este histórico cargo que asume al frente de las Fuerzas Militares.

“Soy hija de un suboficial de la Fuerza Aérea, entonces todo mi prescolar, primaria y bachiller estuve en colegio militar. Siempre he estado en el campo de la milicia, pero no me fui por el lado de la Fuerza Área por la estatura”, dijo.

“Es un deber cumplido. Desde que elegí la carrera de las armas quise ser comandante de la Escuela Militar de Cadetes. El Ejército es de hombres, entonces he ido buscando que nos sigan abriendo puertas para que crezcamos en la institución”, agregó.

Asimismo, se refirió a los retos que ha tenido como mujer para dirigir a los hombres en el Ejército, destacando como lo principal el “machismo”.

“Hemos tenido que dar ejemplo con el ejemplo y la experiencia. Al hombre, si bien sabemos no nos podemos igualar físicamente con ellos, somos capaces y guerreras, gracias a eso hemos podido obtener el respeto de los hombres”, señaló.

Por otro lado, aseguró que no ha sido fácil que los hombres le hagan caso dentro de la institución, pero resaltó las virtudes que tiene y que la han llevado al éxito dentro de las Fuerzas Militares.

“Tenemos 4 años de formación, allí uno desarrolla el liderazgo y las pautas que uno quiere para que el personal bajo el mando lo siga. No ha sido fácil porque pararse frente a muchos hombres no sencillo. Gracias a Dios desarrollé un tono de voz fuerte y mi carácter también me ha llevado a que ellos cumplan las políticas de la institución. Además, me baso mucho en el reglamento”, explicó.

Finalmente, habló del servicio militar para mujeres e indicó que es un paso que debieron haber dado hace mucho tiempo.

“Ellas deben conformas las filas, ya que tenemos muchos campos dentro de la institución como emplearnos en las oficinas, en los ranchos, en los comedores. Será un gran éxito”, sostuvo.