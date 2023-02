Estudiantes denunciaron supuestos hechos de corrupción en la UPTC

Tunja

Los representantes a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vaca y Gabriel Becerra, citaron una audiencia pública en el Congreso de la República para que profesores y estudiantes de diferentes universidades del país denunciaran hechos de corrupción ante los entes control y en medio de estas intervenciones dos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Tunja, denunciaron irregularidades dentro de la universidad por cuenta de la intervención de partidos políticos.

“Así las cosas está designación del rector, no es distinta a un ejercicio antidemocrático por el presupuesto que maneja la Uptc que cercano a los $320.000 millones anuales, por la capacidad de establecer convenios y por el gran número de empleos que la misma genera para la región, se ha vuelto en un trofeo y en un Fortín político para los politiqueros de turno, como son Ciro Ramírez y Carlos Amaya y sus compadres y comadre es que tienen trabajando dentro de la universidad”, dijo Gerson Nicolás Cortés,

Según el estudiante, en las últimas elecciones, “se evidencia que estos señores han venido jugando ese banco que mejor les beneficia, las últimas administraciones Alfonso Pérez, Óscar Ramírez y el actual rector Enrique Vera son el claro ejemplo de cómo se desconocen los intereses de los distintos estamentos dentro de la universidad en el caso de Óscar Ramírez los estamentos mostraban una clara tendencia por otro candidato, no obstante, fue designado como rector del Consejo Superior en donde el gobernador de turno Carlos Amaya contaba con la mayoría de votos en el Consejo Superior o cómo es el caso del actual rector para quien se desconoce el interés del estamento estudiantil y quién ha venido haciendo parte de las últimas administraciones como director de investigaciones y cómo vicerrectoría investigaciones, lo que pudiera llevarnos a preguntarnos de qué manera estos cargos favorecieron selección como rector, si la vicerrectoría de investigaciones disponer recursos y es ordenador del gasto ¿no puede considerarse esto como inhabilidad para presentarse como rector?”.

Julián Rodríguez, otro estudiante de la UPTC seccional Tunja, pidió que se realizarán investigaciones a fondo sobre temas en los que consiste hay irregularidades, corrupción y partidos políticos que no han permitido la autonomía universitaria, afectado el derecho a la educación.

“Que se investigue la contratación docente, pues muchos de los compañeros se encuentran que sus docentes no han sido contratados aún en semana 2 y 3 y aún así en la formalización de la contratación aparecen que los contratos se pagan completos, queremos que se revise porque en la actualidad en la universidad no sean jubilado los docentes que ya cumplen edad de retiro forzoso, ya que hacen parte de la estructura clientelar de los que han manejado en la universidad por más de 20 años, queremos que se investigan los convenios inter administrativos celebrados entre la Gobernación de Boyacá y la Uptc a través de los programas de extensión en particular el programa de cambio, el cual es dirigido por Giovany Páez amigo político de Carlos Amaya, quien además su esposa fue Secretaria se Agricultura de esa misma administración departamental y hoy hace parte de Corpoboyacá”, dijo Rodríguez que junto al estudiante Nicolás Cortés dejaron los documentos necesarios para soportar las denuncias que habían hecho.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, se pronunció ante las polémicas declaraciones de los estudiantes las cuales calificó de difamatorias e interpondrá acciones legales contra el estudiante Gerson Nicolás Cortés.

“Cualquier persona del departamento de Boyacá que conozca mi actuar político, reconoce que sido el único contradictor político de Carlos Amaya, durante más de 10 años, qué ahora me relacionen con la universidad Uptc es una clara intención de difamarme. Interpondré las denuncias legales contra Gerson Nicolás Cortés para saber si tiene pruebas qué hay personas de la universidad que me conozcan, ya que no entrado a la universidad UPTC hace más de 10 años por cuando es de público conocimiento que le ha manejado el partido verde y el ex gobernador Carlos Amaya”, dijo Ramírez.

Entre tanto, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que siempre defendió los estamentos que eligen al rector democráticamente, que el actual rector de la UPTC no fue su candidato.

“A propósito de la audiencia convocada por Pedro Suárez Vacca, que apoyó abiertamente un candidato, incluso llevando buses a votar, que también fue apoyado por los estudiantes que allí presentan las denuncias y perdió todas las consultas estamentarias, incluso la de estudiantes, deberían reconocer que el actual rector no fue mi candidato sino el candidato que ganó en tres de los cuatro estamentos y que el cuñado del representante a la Cámara (Suárez Vacca ) podría representar la voz de ese congresista y su sector en el consejo superior, pues hoy es el delegado del presidente”, dijo.

Finalmente, Amaya espera que sean los órganos de control los que investiguen y agregó “cuando se cercioren que las denuncias son falsas, calumniosas e injuriosas, en ese momento presentaré una denuncia a la fiscalía para defender mis derechos”.

El actual rector de la Uptc, Enrique Vera, no se ha pronunciado oficialmente sobre dichas denuncias.