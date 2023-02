Indígenas ingresaron de manera violenta a las oficinas de la Alcaldía de Medellín

Mientras las autoridades de Medellín adelantanban los operativos de acompañamiento a la jornada de manifestación de taxistas, un grupo de integrantes de la comunidad Embera Katio derribó las vallas con las que se protege la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, donde están los edificios de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía.

Luego de unos minutos, los manifestantes lograron ingresar al edificio de la Alcaldía de Medellín y atacaron con palos y machetes las instalaciones.

Dentro del grupo de personas, se confirmó la presencia de menores de edad, por lo que fue necesaria la intervención de la Personería de Medellín y la policía de infancia y adolescencia.

Lea también: Gustavo Petro a taxistas: “las puertas del diálogo están abiertas”

En sus redes sociales, el alcalde Daniel Quintero aseguró que la manifestación violenta sería una respuesta a los operativos contra la mendicidad. Según el mandatario “una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”.

#AEstaHora hacemos presencia en las instalaciones de la @AlcaldiadeMed donde un grupo de indígenas manifiestan inconformidad con la subsecretaria de espacio público y policía de infancia; exigiendo además, albergue temporal para la población victima de la violencia. pic.twitter.com/mBQ1zpEby4 — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) February 22, 2023

Quintero rechazó el uso de 100 menores de edad en la toma a la administración y dijo que “detrás de esto hay unos jefes que los mandan a pedir plata, bailar hasta altas horas, los dejan en camionetas de lujo (...) una red que está utilizando a menores”.