¿Qué tan posible es que la guerra en Ucrania escale a un conflicto nuclear?

John Erath, quien fue responsable para Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU., pasó por los micrófonos de La W ante el cumplimiento del año de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Ante la preocupación de la comunidad internacional de la suspensión de Rusia del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, Erath mencionó que se trata de un mensade de Vladimir Putin.

“Es importante recordar que no es algo nuevo, Rusia no ha cumplido durante años. Lo que está haciendo Putin es enviar un mensaje y encontró el momento adecuado”, dijo.

De la misma manera, explicó qué está haciendo Estados Unidos para evitar una escalada nuclear con Rusia.

“La posibilidad es más alta de que se use un arma nuclear ahora. Es una realidad que tanto EE.UU. se están tomando en serio esto, por eso en Washington y los aliados están siendo cuidadosos para que no sean provocativos y no escalar la guerra a una nuclear”, indicó.

Finalmente, se refirió a si en algún momento Estados Unidos tendrá que tomar decisiones drásticas para acabar el conflicto en Ucrania.

“No hay fin a la vista de esta guerra. Las Naciones Unidas votó con mayorías absolutas de que Rusia debe salir inmediatamente de Ucrania, pero si hablamos de pasos para acabar la guerra y para mí lo más adecuado es que no haya riesgos para que termine en un conflicto nuclear”, concluyó.

Reviva la entrevista con John Erath en La W a continuación: