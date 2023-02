“Mi don es muy útil”: hombre con récord Guinness de la lengua más larga del mundo

Nicholas Stoeberl, récord Guinness por la lengua más larga del mundo, pasó por los micrófonos de La W para hablar de lo que denominó su “don” y cómo es su vida con esta particular característica.

“Para mí es normal, no conozco nada distinto y no me incomoda para nada (…). Creo que es genética. No hice ningún ejercicio para alargarla. Cuando era niño sí notaba que mi lengua era más larga”, mencionó.

Por otro lado, mencionó cómo se dio cuenta de que su lengua podía ser la más larga del mundo. “Luego de graduarme del colegio me di cuenta en los libros del récord Ginness, contacté y me enviaron todas las indicaciones y ahí me di cuenta que mi lengua era muy larga”.

Asimismo, se refirió a si en su infancia tuvo algún impedimento para socializar. “No, creo que a la gente le agradaba mucho más por eso. Parece que a la gente le gusta una lengua larga”.

Luego de contar que es un trabajador del gobierno, Stoeberl amplió más sobre su vida personal, específicamente en sus relaciones amorosas.

“No es para nada incómodo, no creo que tenga problema. Considero que puede ser incluso cómodo. Nadie se ha quejado”

Además, sobre reconoció que al tener relaciones sexuales su don es “muy útil”: “me va muy bien”.

Finalmente, habló de las obras de arte que hace con su lengua: aunque la mayoría se las queda, algunas las ha vendido en cientos de dólares.