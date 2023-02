Vladimir Putin. (Photo by Contributor/Getty Images)

Putin no es alguien con quien se puede negociar, rompe acuerdos: diplomático ruso

Tras un año de la invasión en Ucrania, La W conversó con Borís Bóndarev, el único diplomático ruso que dimitió en mayo de 2022 y se refugió en Suiza. De acuerdo con este experto, que trabajó para la misión permanente de Rusia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, llegar a acuerdos con el presidente Vladimir Putin tiene algunas complicaciones.

Por eso, indicó que los esfuerzos por dialogar y realizar negociaciones entre Rusia y Ucrania solo serían un instrumento para lograr la paz.

“Las negociaciones son un instrumento para lograr una meta, si lo que se quiere es lograr la paz, se debe negociar. Putin no es alguien con quien se puede negociar, solo quiere las negociaciones bajo sus términos, no quiere nada a cambio, rompe los acuerdos, no le interesa la paz internacional”, aseguró Borís Bóndarev.

¿Cómo ve la invasión rusa?

Según este diplomático ruso, la guerra en Ucrania ha evolucionado de forma inesperada pese a los intentos de avance de Rusia.

“Este último año la guerra ha evolucionado de una manera que Putin no esperaba, ahora está tratando de improvisar para salvar lo que pueda, aun Rusia sigue teniendo recursos y está decidido a ganar esta guerra”, indicó.

En cuanto a las protestas y movimientos que rechazan el conflicto en Ucrania, indicó que Rusia está en la capacidad de hacer frente a cualquier protesta.

“Ahora es un régimen opresor, acaba con cualquier desacuerdo y acaban las protestas con la brutalidad, la fuerza. Ahora Putin tiene un millón de soldados y están muy bien equipados, Rusia o Putin pueden acabar en minutos o en horas cualquier protesta, los que se atreven a hacer esto son verdaderos héroes”, expresó.

