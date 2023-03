‘Amor barato’, la nueva canción de Lunalé: ¿cuál es su trasfondo?

Una sonoridad que combina expresiones como el indie pop, el romance y un sonido muy fresco protagoniza el trabajo musical de una joven cantante que Contrarreloj descubrió gracias a su segundo álbum.

Se trata de Lunalé, cantante y compositoria colombiana que representa una nueva aparición en la escena musical del papis.

En 2019 esta artista presentó su primer trabajo discrográfico llamado ‘La pena de estar sin ti’ y en mayo de este 2023 estrenará su álbum ‘Algo hermoso termina’, en donde se encuentra la canción ‘Amor barato’.

Y es por esta canción que Lunalé habló para Contrarreloj y expresó el trasfondo de esta composición.

“Lo primero que me surgió fue el nombre. La canción habla un poco de esos amores baratos y desechables, que te dan limosna y no tienen nada para ofrecer. Es una canción que cae en cuenta de estos amores baratos y pobres. Pero también sobre amor propio; de decir esto ya no me sirve y ya no me interesa”, explicó.

La canción hace parte del proyecto argentino de pop psicodélico ‘Isla de Caras’ y así mismo, estuvo a cargo del nominado a Grammy Latino, Julián Bernal.

Escuche la nota completa a continuación: